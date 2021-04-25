2021/04/25 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قدم مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، تعازيه بسقوط ضحايا في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مبديا استعداد بلاده لتقديم المساعدة “في هذه اللحظة المأساوية”.وقال سوليفان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعزي بضحايا ابن الخطيب وتعرض المساعدة على بغداد المركز الخبري الوطني.

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