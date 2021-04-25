فرقة الرد السريع تنتشر في قرية الجيزاني بأوامر من وزير الداخلية

2021/04/25 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلام قيادة فرقة الرد السريع=======================بأمر من السيد معالي وزير الداخليه المحترم ..



اللواء الثاني فرقة الرد السريع ينتشر في قرية الجيزاني التابعه الى محافظة ديالى فجر هذا اليوم..لفرض الامن والاستقرار فيها وسط ترحيب كبير من الاهالي ===================٢٥ نيسان ٢٠٢١

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