إعادة التأهيل والتربية! الإعادة القسرية للأبناء والبنات الى بلد الام في العائلات المهاجرة في الدول الأوربية - بيان صالح

2021/04/25 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بيان_صالح إعادة التأهيل و التربيةهناك عدد غير قليل من الآباء والأمهات من العائلات المهاجرة في الدول الغربية يقومون بإرسال أولادهم و بناتهم بشكل قسري و غير قانوني إلى بلد الأم بهدف إعادة تربيتهم بشكل يتناسب مع عادات و تقاليد الأهل في بلد الأم.كما هناك فئة من الشباب و الشابات تم إعادتهم إلى بلد الأم حتى بدون إخبارهم، حيث يقوم أولياء الأمور بإرسال الأولاد و الفتيات الى بلد الأم بحجة زيارة الأهل و ا ......





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