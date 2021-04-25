دعماً للقدس: هي معركة لحماية هوية وحرية القدس ولإسقاط مخططات الصفقة الصهيونية الأميركية - الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية

2021/04/25 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الأحزاب_الشيوعية_واليسارية_العربية بيان سياسي صادر عن الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية دعماً للقدس: هي معركة لحماية هوية وحرية القدس ولإسقاط مخططات الصفقة الصهيونية الأميركيةنتقدم بتحية فخر ومجد واعتزاز من اهلنا في مدينة القدس، نسوة وشباباً وشيباً واطفالاً، لشجاعة وإقدام ورباطة الجأش لدى المقدسيين، في الملحمة البطولية التي تمثل الوجه الناصع والمشرق لمقاومة الشعب الفلسطيني التي لم تتوقف يوماً في عاصمة فلسطين الأبدية، ف ......





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