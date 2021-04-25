آثارنا هي ماضينا - فارحة مجيد عيدان

2021/04/25 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارحة_مجيد_عيدان بمناسبة مرور 18 عام على سرقة آثار المتحف العراقي مع سقوط سيادة العراق...وسرقة الاف القطع الاثرية التي لا تقدر بثمن وتحطيم القطع التاريخية التي تدل على تاريخنا وحضارتنا من قبل بشر ارادوا مسح تاريخنا وهويتنا...فقد ارادوا نسخ جيل بدون ماضٍٍ ..



خالي من وثائق مسجلة لتاريخه...



كان كل شيء مخطط ومدروس لمحو شخصية العراقي الجديد..عراقي يقتل أخاه وأخته بسبب مذهب مغاير لمذهبه أو دين أو عقيدة أو ر ......





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