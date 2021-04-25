الفتح: الواقع المخيف سيعرض البلاد إلى موجة عالية من الاحتجاجات الشعبية

2021/04/25 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد تحالف الفتح، الاحد، ان الاحداث التي وقعت في الايام الاخيرة تعد اخلالا بالعهد المشروط الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 نيسان 2021)، ان "ماجرى خلال اليومين الماضيين في ناحية الوحدة والحادثة المفجعة في مستشفى ابن الخطيب مساء أمس جريمة لايمكن السكوت عليها ، وهي إخلال بالعهد المشروط الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها قبل عام من الآن وتعهدت بتلبية مطالب الناس والسهر على راحة المواطن واستقراره لا العودة إلى العنف في مواجهة المطالب والاعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين خرجوا في ناحية الوحدة (جنوب شرق بغداد) بسبب الانقطاعات المستمرة في الطاقة الكهربائية ، زادتها نيران الحريق الذي التهَم جثث العشرات من المواطنين في أسوأ يومين مرا على الشعب العراقي في هذا الشهر العظيم".

واضاف ان "واقعا صحيا وخدميا كهذا الواقع المزري والمخيف يعرض البلاد إلى موجة عالية من الاحتجاجات الشعبية ويضعها فوق صفيح ساخن ويدفع الأوضاع الاجتماعية إلى مزيد من التدهور، خصوصا وإن سقوط عشرات الشهداء الأبرياء في مستشفى ابن الخطيب وجرحى وشهيد في ناحية الوحدة جنوب بغداد أمر لايمكن تجاوزه دون اتخاذ خطوات جادة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، لذلك نطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادثتين من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين".

وتابع، علينا أن نتحرك لإيجاد الحلول المناسبة على خلفية الهم الواحد والإرادة السياسية المشتركة لإنهاء ملفي الصحة وواقعها المزري والكهرباء واستقطاعاتها المستمرة والمرهقة للناس خصوصا في شهر رمضان المبارك".

واشار الى ان "الاستثمار السياسي بالأزمة الاجتماعية وانتهاز فرصة الحرائق المختلفة التي تمر بها البلاد لن يؤدي أبدا إلى نهاية حقيقية للأوضاع المتوترة التي نعيشها بل على العكس سيؤدي ذلك إلى مزيد من الإخفاقات والانتكاسات التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط من أبناء هذا الشعب العزيز".

وخاطب التحالف أعضاء مجلس النواب العراقي بالقول: "إيماناً منا بالعمل البرلماني الدؤوب والإخلاص للقضية الوطنية بكافة تفاصيلها الخدمية والاقتصادية والشعبية ووقوفا مع شعبنا خصوصا في كارثته الأخيرة في مستشفى ابن الخطيب وأهلنا في ناحية الوحدة ، ندعو إلى جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام والمزايدات الكلامية والسياسية ومايرافقها من شحن وطحن سياسي وتصفية حسابات كتلوية وسياسية بحضور وزيري الصحة والكهرباء لمحاسبة المقصرين في هاتين الوزارتين ووضع حلول فورية تعالج أزمة الكهرباء والتردي الكبير في مجال الخدمات الصحية".

واكد البيان ان "الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بالمزيد من الارتخاء والتنظير السياسي وعلينا الارتفاع لمستوى المسؤولية الوطنية".

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