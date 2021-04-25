نتائج اجتماع رئيسا الوزراء والنواب بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توعد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب، فيما قررت رئاسة البرلمان تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص الحادثة ومتابعة اجراءات التحقيق.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيسا مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والاجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم، (25 نيسان 2021)، ان "الكاظمي قدم في مستهل الاجتماع تعازيه ومواساته الى عوائل شهداء الحادث الاليم، وتوعد بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل"، مشددا على ان "الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون".

وأكد رئيس الوزراء وفقا للبيان، "على اهمية المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول"، مبينا ان "مجلس الوزراء اصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين واحالتهم الى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة ايام لاكماله".

وأضاف البيان، كما "قررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات التحقيق".

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