PUKmedia يكشف اسباب ارتفاع مادة البنزين

2021/04/25 | 17:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة اربيل ، يوم الاحد، عن سبب ارتفاع اسعار مادة البنزين في اقليم كوردستان.

وقال نافذ مصطفى عضو لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة اربيل لـPUKmedia: ان هناك عدة اسباب وراء ارتفاع اسعار مادة البنزين في اقليم كوردستان، موضحا، ان السبب الرئيسي هو عدم وجود دعم حكومي لتوفير مادة البنزين، وانما المصافي تبيع البنزين بنفس اسعار محطات الوقود.

واضاف: ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وزيادة الطلب على المنتوج، سببان رئيسيان لارتفاع مادة البنزين في اقليم كوردستان، لافتا الى ان لجنة النفط والغاز بمجلس المحافظة ستجتمع الاسبوع المقبل لبحث سبل تخفيض اسعار البنزين.

PUKmedia خاص

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