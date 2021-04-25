بالصور.. القصف التركي على اقليم كوردستان

2021/04/25 | 17:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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هولندا تمنع تلقي لقاح "أسترازينيكا"قررت هولندا، وبشكل رسمي، منع استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد حدوث مضاعات جانبية ، لاشخاص تقل اعمارهم عن 60 عاما.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا لـ< p> الهجرة تقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

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