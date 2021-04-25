2021/04/25 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وصول قوة من قوات الرد السريع لضبط الأمن ومسك الأرض وتنفيذ الواجبات المناطة بها في محافظة ديالى.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من الرد السريع تصل ديالى لضبط الأمن المركز الخبري الوطني.

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