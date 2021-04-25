الكاظمي يقرر إيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته الى التحقيق

2021/04/25 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة من القرارات على خلفية فاجعة حريق مستشفى الخطيب.

ووجه الكاظمي اثناء ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بإنجاز التحقيق الخاص بالفاجعة خلال خمسة أيام وتقديمه الى مجلس الوزراء، في حين اتخذ الكاظمي قرارا بإيقاف كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة عن العمل واحالتهم الى التحقيق.

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