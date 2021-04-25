البرلمان يكلف لجنة الصحة بتقصي الحقائق في حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب العراقي تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية بمعرفة أسباب فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئاسة مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة النيابية لبحث أسباب حادثة مستشفى ابن الخطيب مشددة على ممارسة اللجنة لدورها الرقابي بتقصي الحقائق لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات وعرضها على أعضاء البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث.

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