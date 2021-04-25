عاجل | الكاظمي يتوعد بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بحريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يتوعد بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بحريق مستشفى ابن الخطيب

الكاظمي يؤكد أهمية المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول

الكاظمي: الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون

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