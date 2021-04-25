زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الايراني لبغداد غدا الاثنين

2021/04/25 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الايراني غدا الاثنين الى بغداد، مبينة ان الغرض من الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين واجراء حوارات معمقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل نظيره الايراني في بغداد غدا الاثنين في زيارة رسمية للبلاد"، مشيرا الى ان "الحوارات ستركز على مراجعة اهم المواقف بين البلدين اضافة للوضع بالمنطقة وكيف يكون العراق هو صاحب التوازن بالمنطقة والعالم وفق سياسته التي تحظى بقبول الاطراف".

واوضح الصحاف ان "العراق يتمتع بسيادة لايمكن التدخل بها لكنه ليس بمعزل عن الدول وبتالي فأن التقاء الجميع فيه وفق مصالح تخدم الاطراف اولهم العراق هو عامل ايجابي لان يكون الوطن صاحب ريادة وعملية توازن بين الدول".

وكان السفير الايراني في بغداد اعلن، في (20 نيسان 2021)، دعم بلادة في وساطة العراق لتقريب وجهات النظر مع دول المنطقة.

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