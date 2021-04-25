2021/04/25 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مفوضية حقوق الانسان، ان عدد الوفيات نتيجة حريق مستشفى ابن الخطيب (٥٨) شهيداً.وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على تويتر: ان “28 من الشهداء كانوا في ردهة أنعاش الرئة”.وكان حريق أندلع في مستشفى أبن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس السبت فيما أفادت مصادر طبية عراقية باستشهاد واصابة العشرات من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البياتي: 58 شهيداً في حريق مستشفى أبن الخطيب first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: 58 شهيداً في حريق مستشفى أبن الخطيب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: 58 شهيداً في حريق مستشفى أبن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).