2021/04/25 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، استشهاد 82 شخصاً واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس السبت.وقالت مصادر طبية إن الحريق نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين”.وأعلنت وزارة الصحة، ان رئيس الوزراء قرر سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: 192 شهيد ومصاب بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب first appeared on النور نيوز.

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