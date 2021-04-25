اعتقال عصابة للسطو المسلح في كركوك

2021/04/25 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد ٢٤ ساعة من تنفيذ الجريمة.وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “تمكنت مفارز مكافحه إجرام كركوك من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد قيامها بالسطو على إحدى الدور السكنية في منطقة دوميز وسرقة مبلغ قدره (١٠)ملايين دينار، ومخشلات ذهبية، وأجهزة موبايل، وطعن صاحب الدار”.

وأضافت المديرية، “حيث شرعت مفارز قسم مكافحة الإجرام بالبحث والتحري، وتم كشف عن العصابة المكونة من أربعة متهمين خلال (٢٤) ساعة ومن خلال التحقيق معهم اعترفو بارتكابهم عدة جرائم سطو مسلح داخل المدينة”.

واشارت إلى، انه “تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق، وتم توقيفهم وفق المادة (٤٤٤)من قانون العقوبات”.

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