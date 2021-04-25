2021/04/25 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نعى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأحد، ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.وذكر الازهر في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تقدم بخالص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ الأزهر ينعي ضحايا مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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