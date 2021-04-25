النهج الوطني عن حريق 'ابن الخطيب': قرارات الدولة يجب ان تتناسب مع هول الكارثة

2021/04/25 | 18:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت كتلة النهج الوطني، الاحد، ان مستوى القرارات وحجم الإجراءات والمعالجة التي ستعقب حريق مستشفى "ابن الخطيب" لابد ان تتناسب مع فداحة الفاجعة وهول الكارثة التي وقعت.

وذكرت الكتلة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 نيسان 2021)، انه "مرة أخرى يسبب الفساد السياسي وتراكم الفشل الإداري والإهمال الجسيم فاجعة هزّت الضمير الحي وكشفت ظلم الساسة وادواتهم الإدارية الفاشلة بتعريض الشعب الممتحن لكوارث ومآسي متكررة".

واضاف البيان ان "فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي أوقعت عشرات الشهداء ومثلهم من الجرحى في واقعة ستبقى شاهدة على ظلم وفساد كثير من المتصدين والمتحكمين بإدارة المشهد العراقي السياسي والخدمي وو..".

واشارت الكتلة الى ان "مستوى القرارات وحجم الإجراءات والمعالجة التي تعقب هذه الكارثة لابد ان تتناسب مع فداحة الفاجعة وهول الكارثة التي وقعت ، ولابد ان تطال المحاسبة والعقوبة كل المقصرين المباشرين وغير المباشرين ولا يستثنى منها احد ثبتت مقصريته مهما كبر عنوانه او موقعه الوظيفي ، واية مجاملات او تغطية على تقصير وفساد المتسببين بهذه الفاجعة يشكل جريمة خيانة للنفوس المظلومة ويجعل المسؤول الفاسد والمقصر والمهمل في مأمن من اي محاسبة او ملاحقة مستقبلًا في حال تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية ".

وتابع، "ولا أظن ان جريمة تفجيرات ساحة الطيران إشد ايلاما ولا أكثر عددًا في شهدائها وجرحاها من فاجعة مستشفى ابن الخطيب والتي شهدت قرارات سريعة في احداث تغييرات واسعة وبمستويات عالية في مفاصل الدولة ".

واكدت الكتلة ان قرارات الحكومة يجب ان لاتقتصر على تعويض شهداء الفاجعة وتوفير الرعاية والعلاج للجرحى وتدقيق إجراءات السلامة والأمان المطلوبة في عمل موسسات الدولة فقط ، بل ان تضميد جراح أهالي المنكوبين وعموم العراقيين يتم بتقديم المسؤولين المقصرين والمهملين والفاشلين والفاسدين الى المحاكمة العادلة ".

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