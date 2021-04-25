كركوك.. تكريم فرقة مسرحية

2021/04/25 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم البیت الثقافي في كركوك التابع لدائرةالعلاقات الثقافية لوزارة الثقافة الاتحادية يوم الاحد، ندوة استضاف خلالها كادر فرقة مسرح "هه وار" التي شاركت مؤخرا في مهرجان القرطاج الدولي للمونودراما بدولة تونس بمونودراما الكوردية ( وەک قەقنەس دەسوتێم ) اي ( احترق كالعنقاء ) من تالیف گزیزە عمر و سینۆگرافیا واخراج نژاد نجم والتي جسد في تمثيله الفنانة هوار فارس .

واوضح مخرج المونودراما الفنان نژاد نجم خلال الندوة الی ان المونودراما عرض يوم 27 آذار 2021 بمناسبة يوم المسرح العالمي وبرعاية منظمة حمايه اطفال كوردستان، مشیرا الی اعجاب الجمهور التونسي و الفنانين بالدور الايجابي الذي لعبته فرقة مسرح "هه وار" الكوردية في مهرجان القرطاج بتونس الخضراء وكذلك اعجاب الجمهور باداء الفنانة هوارفارس .

وقال الفنان نژاد ان مدة المهرجان كانت خمسة ايام شارك فيها 13 دولة وبـ17 عرضا مسرحيا وتخللتها ندوات حوارية وجلسات نقدية وکان لنا ايضا مشاركة في اقامة ندوة حوارية حيث استطعنا تقديم وادارة ندوة حوارية استمرت لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 30 فنانا تونسيا.

ومن ثم تحدث الفنان سيروان عمر الذي لحن موسيقى و اغاني المسرحية قائلا: استطعنا الحصول على خمسة جوائز من دروع وشهادت تقديرية لقاء العمل الجميل و الصعب الذي قمنا بتقديمه لان مثل هذه الاعمال تعتمد على ما تعبره من احاسيس وحب عن طريق الموسيقى والصوت والاغاني وكيفية ايصال ماتريد قوله الى الجمهور، واضاف بانه لدينا الان دعوات مشاركة في مهرجات دولية في مصرو اسبانية و تونس و تركيا لذا ندعو ونطالب من البيت الثقافي ووزارة الثقافة تقديم الدعم لنا كي نستطيع المشاركة في هذه المهرجانات الدولية.

من جانبها قالت الفنانة هوار فارس عن المونودراما، ان الفن صعب وان فنان او فنانة واحدة تؤدي دورها على المسرح وانا من خلال تراكم خبرتي خلال 15 سنة الماضية استطعت ان اتفوق في اداء مثل هذا الدور الصعب وازدادت صعوبة عملنا باننا كنا في الحجر الصحي خلال الاشهر الماضية بسبب جائحة كورونا لذا كانت التمرينات قليلة جدا ولكن باصرارنا استطعنا ان نحصد الفوز في هذا المهرجان.

واضافت: ان احداث المسرحية هي تعبير عن حياة فنانة تقضي كل عمرها في انتظار حبيبها وان المجمتع لا تقدر تضحياتها و اخلاصها لفنها و حبها الا بعد موتها سيتذكروها باقامة نصب تذكاري .

وفي ختام الندوة وزع يوسف طيب مدير البيت الثقافي الدروع على اعضاء الوفد المسرحي المشارك والفائز في مهرجان قرطاج الدولي لمنودراما .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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