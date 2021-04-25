2021/04/25 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه يواصل الاجتماعات منذ فاجعة مستشفى أبن الخطيب ولغاية الان.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "نواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الان، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم ايا كانت عناوينهم، وكذلك رعاية الضحايا وعنواوينهم ومنع تكرار هذه الحوادث".

ودعا رئيس الوزراء "الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية".

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيف وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في الحريق الضخم الذي نشب أمس في مستشفى ابن الخطيب.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعا جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي في الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

وأعلن مجلس القضاء الاعلى، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب، اليوم الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.

وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، كما قرر منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية.

وقرر المجلس، اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة من الكاظمي حول فاجعة ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة جديدة من الكاظمي حول فاجعة ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).