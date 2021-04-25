2021/04/25 | 18:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 3 أشخاص من عائلة واحدة "يتاجرون" بالمخدرات في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/25 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أشخاص من عائلة واحدة "يتاجرون" بالمخدرات في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 أشخاص من عائلة واحدة "يتاجرون" بالمخدرات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).