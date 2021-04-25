الأمثال في الأدب العراقي القديم: معرض افتراضي

2021/04/25 | 18:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (من النقوش السومرية المكتشفة بالقرب من مدينة نفر العراقية، Getty)

في عام 1934، نشر الأركيولوجي الأميركي إدوارد كييرا أول ترجمة لمجموعة من أمثال ومأثورات سومرية التي تعود للقرن الثامن عشر قبل الميلاد، ووُجدتْ منقوشةً على ألواح مسمارية خلال عمليات التنقيب بالقرب من مدينة نفر الأثرية. وتوالت الاكتشافات في هذا السياق حيث عثر على مزيد منها في مكتبة الملك آشوربانيبال ومدينة الوركاء وغيرهما.

"هذا ما دُوّن على الطين بالقصب"، شعار المعرض الافتراضي الذي أطلقه "المتحف العراقي" ببغداد على منصّاته الإلكترونية، منتصف نيسان/ أبريل الجاري، ويضيء أبرز الأمثال في الأدب الرافديني القديم، والتي تمثّل مدوّنة فلسفية أخلاقية يزيد عمرها عن أربعة آلاف عام.

يشير بيان المنظّمين إلى أن "الأمثال تُعَدّ من أهم القطع الأدبية التي تدخل في باب الحكمة، وقد خلَّف أدباء العراق القديم نصوصاً أدبيةً في هذا الباب تضاهي مستواها الأدب الفني وآراءها، والمسائل التي عالجتها ما أنتجته الآداب العالمية المشهورة من هذا النوع من النتاج الفكري"، موضحاً أن "المعرض فيه الكثير من الأمثال والحكم والوصايا، وغيرها من أدب العراق القديم، في كلتا اللغتين السومرية والبابلية، فيما جاءت بعض الأمثال مزدوجةَ اللغة.



ومما يقال عن هذه الأمثال بوجه عام أنَّها مثل الأمثال الأخرى في آداب الشعوب، يصعب فهم الكثير منها؛ لأنها مثل سائر الأمثال، جُمَلٌ قصيرة مقتضبة، ومركّزة المعنى".

يضمّ المعرض الكثير من الحكم والوصايا في اللغتين السومرية والبابلية

وأضاف أنَّ "الأمثال التي طُرحت تعبّر عن تجارب وحالات خاصة في حياة المجتمع، كما أنَّ الكثير منها نشأ من وقائع أو حوادث قيلت فيها تلك الأمثال، على نحو ما هو مألوف في الأمثال العربية وغيرها".

ويُعرَض العديد من الحِكم على نقوشٍ تنتمي إلى فترات مختلفة، منها القول "مَن تحبّه عليك أن تتحمّل نِيره"، وهو أحد الأمثال السومرية التي تدخل في باب الوعظ الأخلاقي، ومنه أيضاً "لا كسب بدون تعب"، و"إذا أسأتَ إلى صديقك، فما عساك أن تفعل مع عدوك"، و"قد تدوم الصداقة يوماً والعبودية دهراً"، و"كما كانت الحياة بالأمس ستكون هكذا كل يوم"، و"ثور الغريب يأكل من الحشيش ولكن ثور صاحب الحقل نائم من الجوع".

ويلاحظ البيان أن العديد من هذه الأمثال يُعَدّ أقدم المرجعيات التي تأثرت بها لاحقاً فلسفات وعقائدُ حضاراتٍ أحدث، ومنها "لا تدع الغضب يظهر على وجهك أثناء الخصام"، و"يحصل القوي على عيشه بقوة ساعده، ولكن الضعيف يبيع أولاده"، و"إذا قال لك أحد ما يغضبك، فلا تردّ عليه بالمثل تجنباً للعواقب"، و"الصداقة تدون يوماً، وولكن ارتباط المصالح يدوم إلى الأبد".

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