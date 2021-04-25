شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد

2021/04/25 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

الأحد، بخالص العزاء وصادق المواساة

إلى دولة العراق، قيادة وحكومة وشعبًا،

في ضحايا حريق مستشفى «ابن الخطيب»

المخصص لمرضى كورونا بالعاصمة العراقية

بغداد، والذي راح ضح

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