2021/04/25 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

الكاظمي يوجه بنقل الجرحى ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق

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