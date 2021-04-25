حادث عرضي يودي بحياة مزارع في ديالى

2021/04/25 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

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منذ 20 دقیقة

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أفاد مصدر في ديالى، الاحد، بوفاة مزارع بعد انفجار خزان وقود دراجته النارية في اطراف ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (25 نيسان 2021)، ان "مزارعا لقي مصرعه اثر حادث عرضي اصاب دراجته النارية".

واوضح ان "المزارع توفي جراء انفجار خزان وقود دراجته النارية في منطقة عبارة بهرز".

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