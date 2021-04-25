2021/04/25 | 18:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد ٢٤ ساعة من تنفيذ الجريمة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت مفارز مكافحه إجرام كركوك من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد قيامها بالسطو على إحدى الدور السكنية في منطقة دوميز وسرقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة للسطو المسلح في كركوك first appeared on النور نيوز.

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