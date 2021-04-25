شهيدة الشرف -مريم ماجد- ولكنهم باسم الشرف يقتلون النساء! - نادية محمود

2021/04/25 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود نظمت مسيرة تشييع كبيرة من الرجال في قضاء السدير في الديوانية أثر مقتل الشابة مريم ماجد في يوم 24 نيسان بعد محاولة اغتصاب في سيارة تاكسي قام بها المجرم ثم قام بإلقاء الشابة في النهر.



وقد اطلق على الضحية" شهيدة الشرف" و"أيقونة الشرف" و " شهيدة العفة والحجاب".



بالتأكيد ان خروج تظاهرة من الرجال للتنديد بجريمة قتل امرأة أمرٌ يستدعي التأييد والترحيب.



ولكن ما الذي اخرج الرجال في قضاء السدير عن ب ......





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