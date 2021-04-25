2021/04/25 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

عرضت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على حكومة العراق المساعدة، بعد حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، وتابعته (بغداد اليوم)، "نعرب عن حزننا لضحايا الحريق الذي أدى إلى وقوع وفيات وأسفر أيضا عن إصابة 110 أشخاص على الأقل".

وتابع: "إننا على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة"، مشيرا الى أن "شراكتنا الاستراتيجية مع العراق تمثل بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الاحد، استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حادثة أبن الخطيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حادثة أبن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).