بالوثيقة.. الكعبي يوقف اصدار الأوامر الديوانية الخاصة بالنقل والتنسيب من و إلى مجلس النواب

2021/04/25 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر عضو هيأة الرئاسة في مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، توجيهاً بشأن اصدار الأوامر الديوانية الخاصة بالنقل والتنسيب من وإلى البرلمان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، وجه الكعبي، بعدم اصدار الاوامر النيابية او الديوانية الخاصة بالنقل والتنسيب من وإلى مجلس النواب وبالدرجات الوظيفية كافة، إلا بعد استحصال الموافقات الاصولية المسبقة وموافقته.

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