اضراب الطواقم البحرية يوقف عمل ميناء ام قصر والموانئ النفطية بشكل تام

2021/04/25 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الطواقم البحرية، اليوم الأحد، 25 نيسان، 2021، ايقاف العمل بميناء ام قصر والموانئ النفطية بشكل تام في محافظة البصرة.

وقالت الطواقم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الساحبات البحرية العاملة في ميناء ام قصر وخور الزبير والموانئ النفطية متوقفة عن العمل".

واضاف البيان أنه "نظراً لسياسة ادارة شركة الموانئ المجحفة وغير المسؤولة بحق موظفيها بالمنع من الدخول الى داخل شركتهم ليلقوا بيانهم وتسليمه الى من يمثل ادارة الشركة وعدم الاهتمام بالمظاهرات والاحتجاجات التي كان آخرها 20 / 4 / 2021 التي تحمل مطالب وتقديم دراسة لخدمة الصالح العام والحفاظ على امول الشركة السيادية، تقرر إغلاق الأبواب في وجوه منتسبي شركتنا، وإيقاف العمل بالكامل في جميع الساحبات والوحدات البحرية بسبب عدم الاستجابة للمطالب ولا يتم استئناف العمل الا في حال تنفيذ المطالب واعطاء التعهدات الكافيه والتحريرية".

واشار إلى أنه "تقرر الغاء التشغيل المشترك من جذوره وإيقاف عمل مجلس الادارة وشمول كافة الكوادر البحرية بالساعات الاضافيه نظراً لطبيعه عملهم ال 24 ساعة لتكون اضعاف ساعات عمل موظفي باقي الاقسام ".

ولفت البيان إلى أن "عمل ميناء ام قصر والخور والموانئ النفطية توقفت عن العمل تماما منذ ساعات الصباح الاولى وتوقف حركة السفن المغادرة والقادمة من والى العراق".

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