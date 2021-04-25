الكاظمي يدعو للتكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

2021/04/25 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى التكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إنه “نواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيّاً كانت عناوينهم، وكذلك رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة”.

وأضاف “ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية”.

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