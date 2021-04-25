الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد عن العمل واحالتهما للتحقيق بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي الأحد وقف عمل وزير الصحة

ومحافظ بغداد وإحالتهما على التحقيق

بعد الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن

الخطيب ليل السبت الاحد وأسفر عن مقتل

ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة

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