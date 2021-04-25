القضاء العراقي يعلن توقيف المدير وعدد من منتسبي مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مجلس القضاء الاعلى إن "محكمة تحقيق

الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية

بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي

راح ضحيته العشرات من الشهداء امس".

واضاف ان |المحكمة قررت توقيف مدير

المستشفى الى حين اك

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