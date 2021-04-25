2021/04/25 | 19:29 - المصدر: الجبهة الوطنية المدنية

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صرح متحدث مخول السيد جمال الحلبوسي عن الجبهة الوطنية المدنية (موج)

تلقينا ببالغ الأسف خبر استشهاد عشرات الجرحى ومئات المصابين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب ، هذه الفاجعة الأليمة والصادمة التي حدثت يوم أمس في واحدة من أكثر مؤسسات الدولة التي ينبغى ان تكون دار رعاية واهتمام حكومي و صحي مؤمن وفيه كافة الوسائل اللازمة لحماية المرضى

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لذا نتقدم بخالص عزاءنا ومواساتنا لذوي ضحايا حادث الحريق داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين والمرضى

اللجنة التحضيرية للجبهه الوطنية المدنية (موج)

25 نيسان 2021

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