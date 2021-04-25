اللحاق بالركب مثل الجري وراء السراب - التيتي الحبيب

2021/04/25 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب يدعو الكثير من المثقفين البرجوازيين الليبراليين وحتى اليساريين الاشتراكيين الى تسريع الخطو للحاق بركب الحضارة التي تقودها اوروبا وأمريكا الرأسماليتين.



ولهذا لا يكفون عن الاعتقاد والقول انه ومن اجل هزم التخلف وحتى الامبريالية يجب ان نلحق بركب التطور الذي حققته هذه الدول.فهل لهذا الاعتقاد ما يسنده من دلائل موضوعية وتاريخية؟يعتمدون على حالة برنامج مارشال الذي طبقته الولايات المتحد ......





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