(ميلادا) فيلم يجسد حياة المناضلة ميلادا هوراكوفا ومحاكمة للمرحلة الستالينية في جيكوسلوفاكيا؟؟ - علي المسعود

2021/04/25 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود في عام 2017 اطلقت شركة نيتفلكس فيلما عن" ميلادا هوراكوفا" وهي ناشطة نسوية ، وبالتزامن مع الذكرى السبعين لاعدامها ( 27 يونيو 1950 ) .



أحيا التشيك هذا اليوم باعتبارة التكريم بمسيرة "ميلادا هوراكوفا" بشكل خاص .



ميلادا هي واحدة من أكثر الشخصيات بطولية في القرن العشرين ومن بين الشخصيات الأكثر مأساوية في بلدها تشيكوسلوفاكيا في ظل الحكم الشمولي المستمر منذ عقود.



تجنب صانعو الأفلام رواية قصتها لفترة طويلة ......





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