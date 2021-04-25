برشلونة يهزم فياريال ويزيح الملكي من وصافة الليغا

2021/04/25 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق برشلونة اليوم الاحد (25 نيسان 2021)، فوزا ثميناً على فياريال 2-1، نقله الى مركز الوصافة، في لقاء جرى على ملعب لا سيراميكا، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

منذ البداية كانت الافضلية والضغط والفرص الفعلية لصالح برشلونة، لكن فياريال سجل هدف المباراة الأول على عكس مجريات اللعب عن طريق النيجيري صامويل شيكويزي في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر اللقاء، ولكن بعد دقيقة واحدة ومن هجمة مباغتة لعبها المدافع الثالث مينجيزا للمهاجم الفرسي أنطوان جريزمان أدرك برشلونة هدف التعادل سريعاً، ونجح أنطوان جريزمان بإبداع التلاعب بحارس المرمى ولعب الكرة من فوقه بشكل خرافي ليسجل هدف التعادل سريعاً، وعاد نفس اللاعب بهدف التقدم لبرشلونة عند الدقيقة 35 ، وينهي الشوط الاول بتقدم فريقه 2 – 1.

الدقائق العشرة الاولى من الشوط الثاني شهدت تفوق فياريال بمحاولات للبحث عن التعادل، الا ان برشلونة بعدها بادل منافسه الضغط من اجل البحث عن الهدف الثالث، وزادت معاناة فياريال بعد طرد لاعبه مانو تريغيروس عند الدقيقة 65، لينتهي اللقاء برشلوني 2 – 1.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد برشلونة الى النقطة 71 ومركز الوصافة بفارق الاهداف عن ريال مدريد، بينما يقف اتلتيكو مدريد في صدارة القائمة بـ 73 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب كامب نو، قد انتهت بفوز البارسا على فياريال (4-0).

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