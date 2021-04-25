أول تعليق من واشنطن على حادثة مستشفى ابن الخطيب 'المأساوية'

2021/04/25 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن البيت الأبيض، الاحد، ان الإدارة الأميركية عرضت المساعدة للعراق بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، في بيان اليوم، (25 نيسان 2021)، إن "إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين في أعقاب حريق في مستشفى ببغداد كان يعالج مرضى كوفيد-19".

وأضاف سوليفان، إننا "على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة"، مبينا ان "شراكتنا الاستراتيجية مع العراق تمثل بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية".

وأدى انفجار أسطوانة أكسجين إلى اندلاع حريق في المستشفى مما أودى بحياة 82 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 110 آخرين.

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