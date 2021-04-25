بلاغ صادر من المكتب السياسي

2021/04/25 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، بلاغا، بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيس جمعية طلبة كوردستان

وجاء في نص البلاغ:

ايها الطلبة الاعزاء، من فتيات وفتية النضال الطلابي، سكرتير وكوادر واعضاء جمعية الطلبة، بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيس جمعيتكم، نتقدم باحر التهاني، وننحي اجلالا واحتراما لارواح سكرتير وشهداء الجمعية، مشيدين بنضالكم منذ التأسيس وحتى جميع المراحل.

ان جمعية طلبة كوردستان تأسست في وقت مر فيه عام على تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقبل اندلاع الثورة الجديدة بعدة ايام،كانت كوردستان والكوردايتي في ظروف بالغة الصعوبة، يمارس البعث ستراتيجية التطهير العرقي والتعريب والتبعيث والترجيل بحق شعب كوردستان، كما انه كان يفرض ايدلوجيته القومية والبعثية في المناهج الدارسية، بمنع الدراسة الكوردية، ويواجه الطلاب تهديدات جسدية ونفسية.

في تلك الظروف، حينما كانت عقوبة تأسيس اية منظمة مهنية وسياسية هي الاعدام والسجن والتعذيب، اسس الاتحاد الوطني الكوردستاني جمعية طلبة كوردستان، باعثا الامل للطلاب خاصة وشعب كوردستان وفي وقت محدد، اصبحت الجامعة والمعهد ومراكز التعليم، مكانا للنشاطات جمعية طلبة كوردستان.

ان جمعية طلبة كوردستان اثبتت جدارتها في النضال داخل المدن، وفي اي وقت كان الاتحاد الوطني والثورة الجديدة يواجهان صعوبات، كانت جمعية طلبة كوردستان تشغل الفراغ بجميع المجالات، وتخرجت منها كوادر متقدمة وقادة في الثورة الجديدة والاتحاد الوطني الكوردستاني، بادوار تاريخية مشهودة.

وفي النضال الديمقراطي والتنظيمي عقب الانتفاضة، اثبتت جمعية الطلبة طليعيتها وتجددها كممثلة شرعية للطلاب، وكانت اول منظمة تطالب بتغيير المناهج الدراسية رافعة شعار " التعليم المعاصر" وانعقد اول مؤتمر تربوي بتغيير المناهج حينما كانت وزارة التربية من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني انذاك.

ان جمعية طلبة كوردستان عليها ان تفتخر بتلك المكاسب المهنية والديمقرادطية، بدعم مباشر من فقيد الامة الرئيس مام جلال والاتحاد الوطني الكوردستاني.

واليوم، بعد مرور 45 عاما، ونحن نستذكر تأسيس جمعية طلبة كوردستان، وانطلاقا من تاريخها الثر، عليها الاستعداد في ضوء نضال المرحلة الجديدة، عليها ان تكون قيادية دائما بانجاز المهام الصعبة، الدفاع عن حقوق الطلاب وايجاد طريق جديد لتفعيل العملية التعليمية، وتجاوز السلبيات بسبب وباء كورونا، ومقاطعة الدوام، بتطوير مراكز التعليم والمختبرات وقاعات الدراسة بشكل معاصر وحل مشاكل الاقسام الداخلية وتطوير القدرات العلمية للطلاب، وتوفير فرص عمل للخريجين من اولويات مهام جمعية طلبة كوردستان، كما عليها المضي بدورها في النضال الديمقراطي والتنظيمي بالمشاركة الفعالة في تطوير الكوردايتي.

PUKmedia ترجمة

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