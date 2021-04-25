2021/04/25 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، بفتح سجل إلكتروني لتلقي التعازي من البعثات الأجنبية والعربية والمنظمات الدولية.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمدالصَحّاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يوجه بفتح سجل التعازي بحادثة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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