“مليارات تُنفق”.. كتلة نيابية تحذر من ’’المال السياسي: الضغط الانتخابي بدأ من الآن

2021/04/25 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، اليوم الاحد (25 نيسان 2021)، أن الضغط الانتخابي على المناطق المحررة بدأ من الان، في مسعى قال إنه لحصد أصوات الناخبين.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الضغط الانتخابي على المناطق المحررة بدأ من الان من قبل قوى مختلفة بعضها يمتلك وفرة في المال السياسي، وصل إلى درجة القيام بمشاريع بكُلف تصل لمليارات الدنانير في مسعى لحصد أصوات الناخبين، رغم أن الشروع بتلك المشاريع مخالف للأطر الفنية وتؤدي الى تقاطعات وضرر في البنى التحتية للخدمات الأساسية، لأنها تتم خارج المواصفات".

وأضاف، أن "الامن الانتخابي ضروري من ناحية السيطرة على المرشحين ودعاياتهم وإنفاق المليارات، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف المشاريع التي تتبناها قوى سياسية في ملف الخدمات قبيل الانتخابات لبيان مصدر تلك الأموال، وهل تلك المشاريع تتلاءم مع الخطط الخدمية وفق المواصفات، أم أنها مجرد محاولات لكسب ود الناخبين".

وأشار إلى أن "المال السياسي يجب الانتباه له، لأنه يضر بشفافية الانتخابات، ويمثل ضغطاً آخر على المناطق المحررة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، مع تأكيد مفوضية الانتخابات على استعدادها لإجراء العملية الانتخابية في الموعد المذكور.

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