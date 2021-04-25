تقارير تكشف موعد عودة سيرخيو راموس

2021/04/25 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأحد عن موعد عودة النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للمشاركة في ما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيكون متاحا للعودة للمباريات من جديد في الخامس من شهر مايو، وتحديدا في مباراة الإياب ضد تشيلسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق التي جعلته يتغيب عن آخر 6 مباريات عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.

وأشارت الصحيفة أن هناك إمكانية لعودته في تاريخ يسبق لقاء تشيلسي، قد يكون أمام أوساسونا قبلها بأيام في بطولة الدوري الإسباني يوم، السبت المقبل 1 مايو.

يذكر أن راموس تغيب حتى الآن ثماني مباريات متتالية لريال مدريد، بعد أن عاد من إصابة طويلة أبعدته من يناير حتى منتصف مارس، وشارك في 20 مباراة هذا الموسم.

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