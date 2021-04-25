2021/04/25 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت هيئة الإعلام والإتصالات، اليوم الأحد، وسائل الإعلام الى اعلان الحداد مواساة لعائلات الضحايا وتضامناً مع الجرحى.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “تقدم التعازي والمواساة إلى الشعب العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الإتصالات تدعو وسائل الإعلام لإعلان الحداد المركز الخبري الوطني.

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