2021/04/25 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حريق كبير في أحد المجمعات التجارية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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