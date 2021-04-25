الشابندر يوجه دعوة للكاظمي ويؤكد: اقالة وزير الصحة لا تكفي!

2021/04/25 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، الاحد، سحب يد وزير الصحة او اقالته اجراء ليس بحجم ما وقع من "كارثة" في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر، تابعها NRT عربية (25 نيسان 2021): "السيد رئيس الوزراء المحت، سحب يد وزير الصحة او اقالته وغيره اجراء ليس بحجم الكارثة ، والوزير لايتحمل مسؤولية الفساد المتراكم في وزارته طوال سنين .



فاجعة مشفى ابن الخطيب".

ودعا الشابندر الكاظمي الى "التحقيق في فساد وزارة الصحة وليس وزيرها فقط ولا تميّز بين فساد مقدّس وآخر مدنّس".

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