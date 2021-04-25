الملك عبدالله يعزي صالح بفاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قدم العاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تعازيه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، […]

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