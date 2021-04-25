الولايات المتحدة تعرض على العراق المساعدة بعد حريق مستشفى أبن الخطيب

2021/04/25 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين، في أعقاب حريق في مستشفى أبن الخطيب في بغداد.

وأضاف سوليفان في بيان مقتضب، أن الحكومة الأميركية على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت عليهم الدعم، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن هي شراكة بين الشعوب قبل كل شيء.

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