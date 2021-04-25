الكاظمي والحلبوسي يشددان على ضرورة محاسبة المقصرين في فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب لمناقشة حادثة مستشفى أبن الخطيب.

وتوعد الكاظمي خلال الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، مشددا أن الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانو.

هذا وقررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات التحقيق.

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