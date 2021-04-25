زعيم التيار الصدري يحذر من زج الشعب والابرياء في حرب تسبق الانتخابات

2021/04/25 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل قبيل بدء التنافس على الانتخابات، في تعليقه على حادثة مستشفى أبن الخطيب.

واعرب الصدر في تغريدة له على تويتر عن خشيته في أن يكون حادث المستشفى ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق مع اقتراب الانتخابات وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية، على حد قوله.

وطالب زعيم التيار الصدري رئيس الوزراء بإقالة وزير الصحة إذا كان مقصرا، مؤكدا أنه لن يزج نفسه ولا اتباعه بمثل هذه الحرب الانتخابية القذرة، حسب تعبيره.

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